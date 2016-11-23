Восемью поединками завершится пятый тур Лиги чемпионов

В группе В лидер квартета "Бенфика" (7 очков) в гостях сыграет с турецким "Бешикташем" (6). Победа в игре досрочно выведет португальский клуб в 1/8 финала. В другом противостоянии "Наполи" (7) будет принимать киевское "Динамо" (1).

В квартете С каталонская "Барселона" (9) после первого поражения на соревнованиях в прошлом туре от "Манчестер Сити" (7) сыграет на выезде с аутсайдером - чемпионом Шотландии "Селтиком" (2). Во встрече между 2-й и третьей командами групп "Боруссия" Менхенгладбах (4) на своем поле сразится с "Манчестер Сити".

Группа А: "Арсенал" - "ПСЖ", "Лудогорец" - "Базель";

Группа D: "Атлетико" - "ПСВ", "Ростов" - "Бавария".

Как сообщал УНН, в квартетах А и D уже определились обладатели путевок в плей-офф ЛЧ.