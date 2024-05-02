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Вісьмох людей госпіталізували після сутичок із поліцією в Грузії

Вісьмох людей госпіталізували після сутичок із поліцією в Грузії

Київ • УНН

 • 17469 перегляди

Вісьмох протестувальників було госпіталізовано після сутичок із поліцією під час мітингу проти закону про "іноземних агентів" у Грузії.

Вісьмох постраждалих протестувальників госпіталізували після сутичок із поліцією під час акції проти закону про "іноземних агентів" біля парламенту у Грузії, з посиланням на дані МОЗ Грузії повідомило "Эхо Кавказа", пише УНН.

Деталі

"У постраждалих відмічають ушкодження різного типу, зокрема поранення в ділянці обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикацію та ускладнення дихальних шляхів", - ідеться в повідомленні відомства.

Одного з постраждалих уже виписали. Семеро людей залишаються під наглядом медиків. За даними МОЗ Грузії, їхній стан задовільний.

Як повідомляється, на місці допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Найчастіше у постраждалих відзначалися головний біль і печіння в очах, повідомляє агентство "Новости-Грузия".

Доповнення

Тисячі людей зібралися ввечері 1 травня біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як зазначено, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. Хоча ЗМІ показували кадри постраждалих від них, у МВС Грузії заперечують використання.

Протести у Грузії: перцевий спрей, водомети, гумові кулі та пожежі - що відбуваються всередині та біля будівлі Парламенту02.05.2024, 00:18 • 30865 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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