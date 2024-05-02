Восемь человек госпитализировали после столкновений с полицией в Грузии

Восемь пострадавших протестующих были госпитализированы после столкновений с полицией во время акции против закона об "иностранных агентах" у парламента в Грузии, со ссылкой на данные Минздрава Грузии сообщило "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Детали

"У пострадавших отмечаются повреждения разного типа, в том числе ранения в области лица, головы и разных частей тела, а также интоксикация и осложнения дыхательных путей", - сказано в сообщении ведомства.

Один из пострадавших уже выписан. Семь человек остаются под наблюдением медиков. По данным Минздрава Грузии, их состояние удовлетворительное.

Как сообщается, на месте помощь оказали десяткам демонстрантов, а также одному сотруднику МВД. Чаще всего у пострадавших отмечались головные боли и жжение в глазах, сообщает агентство "Новости-Грузия".

Дополнение

Тысячи человек собрались вечером 1 мая у парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как указано, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль. Хотя СМИ показывали кадры пострадавших от них, в МВД Грузии отрицают использование.

Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента