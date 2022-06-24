Вісім українських атлеток виступлять на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

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Восьмий етап Діамантової ліги - найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики - відбудеться у шведському Стокгольмі. Як і зазвичай, легкоатлети змагатимуться у 14 легкоатлетичних дисциплінах, де розігруватимуться нагороди Діамантової ліги.

Найбільше представництво України буде у жіночих стрибках у висоту. Як і на попередньому етапі у Парижі тут виступлять одразу чотири спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

Також на етапі у Стокгольмі виступлять стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, бігунки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук. Дебютним етап у Швеції стане для 27-річної Наталі Стребкової - вона змагатиметься у бігу на 3000 метрів з перешкодами.

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