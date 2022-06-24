Восемь украинских атлеток выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Для Украины этап в Стокгольме станет наиболее насыщенным в сезоне 2022 года. Бороться за награды будут сразу восемь украинских легкоатлеток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.
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Восьмой этап Бриллиантовой лиги – крупнейшего коммерческого турнира по легкой атлетике – состоится в шведском Стокгольме. Как обычно, легкоатлеты будут соревноваться в 14 легкоатлетических дисциплинах, где будут разыгрываться награды Бриллиантовой лиги.
Самое большое представительство Украины будет в женских прыжках в высоту. Как и на предыдущем этапе, в Париже здесь выступят сразу четыре спортсменки: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.
Также на этапе в Стокгольме выступят прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, бегунки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Дебютным этап в Швеции станет для 27-летней Натальи Стребковой - она будет соперничать в беге на 3000 метров с препятствиями.
Напомним
Украина завоевала шестую награду чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, продолжающийся в столице Венгрии Будапеште,