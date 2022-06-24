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13:44 • 34264 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 57524 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 53824 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 32405 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Восемь украинских атлеток выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Восемь украинских атлеток выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Киев • УНН

 • 160595 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Для Украины этап в Стокгольме станет наиболее насыщенным в сезоне 2022 года. Бороться за награды будут сразу восемь украинских легкоатлеток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.

Подробности

Восьмой этап Бриллиантовой лиги – крупнейшего коммерческого турнира по легкой атлетике – состоится в шведском Стокгольме. Как обычно, легкоатлеты будут соревноваться в 14 легкоатлетических дисциплинах, где будут разыгрываться награды Бриллиантовой лиги.

Самое большое представительство Украины будет в женских прыжках в высоту. Как и на предыдущем этапе, в Париже здесь выступят сразу четыре спортсменки: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

Также на этапе в Стокгольме выступят прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, бегунки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Дебютным этап в Швеции станет для 27-летней Натальи Стребковой - она ​​будет соперничать в беге на 3000 метров с препятствиями.

Напомним

Украина завоевала шестую награду чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, продолжающийся в столице Венгрии Будапеште,

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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