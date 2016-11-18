Вісім сільських і селищних рад перейменували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні під час сесії Кіровоградської обласної ради депутати перейменували вісім сільських і селищних рад згідно закону “про декомунізацію”, передає кореспондент УНН.
Було перейменовано наступні сільські і селищні ради:
- Володимиро-Іллінську сільську раду Бобринецького району перейменували на Апрелівську сільську раду;
- Димитровську селищну раду м. Олександрії – Олександрійську селищну раду м. Олександрії Кіровоградської області;
- Кіровську сільську раду Долинського району – Боківську сільську раду;
- Котовську сільську раду Гайворонського району – Покровську сільську раду;
- Куйбишевську сільську раду Бобринецького району - Благодатненську сільську раду;
- Ленінську сільську раду Маловисківського району перейменували на Копанську сільську раду;
- Свердловську сільську раду Бобринецького району - Златопільську сільську раду;
- Червонозорівську сільську раду Бобринецького району Кіровоградської області - Кривоносівську сільську раду.