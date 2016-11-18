Восемь сельских и поселковых советов переименовали в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня во время сессии Кировоградского областного совета депутаты переименовали восемь сельских и поселковых советов согласно закону "о декоммунизации", передает корреспондент УНН.
Были переименованы следующие сельские и поселковые советы:
- Владимиро-Ильинский сельский совет Бобринецкого района переименовали в Апрелевский сельский совет;
- Димитровский поселковый совет г. Александрии - Александрийский поселковый совет г. Александрии Кировоградской области;
- Кировский сельский совет Долинского района - Боковский сельский совет;
- Котовский сельский совет Гайворонского района - Покровский сельсовет;
- Куйбышевский сельский совет Бобринецкого района - Благодатненский сельский совет;
- Ленинский сельский совет Маловысковского района переименовали в Копанский сельский совет;
- Свердловский сельский совет Бобринецкого района - Златопольский сельский совет;
- Краснозвездовский сельский совет Бобринецкого района Кировоградской области - Кривоносовский сельский совет.