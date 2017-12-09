Вісім гравців Шахтаря увійшли в символічну збірну року чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На церемонії "Футбольні зірки України-2017" було визначено 11 найкращих гравців 2017 року, які увійшли до "символічної збірної України", інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
До числа "збірної року" потрапили виключно гравців грандів вітчизняного футболу – "Динамо" і "Шахтаря":
Воротар - Андрій Пятов ("Шахтар", Донецьк)
Захисники - Богдан Бутко, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі (усі - "Шахтар", Донецьк), Євген Хачеріді ("Динамо", Київ)
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Півзахисники - Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон (усі - "Шахтар", Донецьк), Сергій Сидорчук ("Динамо", Київ)
Нападники - Д’юмерсі Мбокані ("Динамо", Київ).
Варто зазначити, що автор найкращого голу обрано Марлоса, який відзначився 17-го травня у фіналі Кубку України з "Динамо" (1:0).