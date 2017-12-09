Вісім гравців Шахтаря увійшли в символічну збірну року чемпіонату України

До числа "збірної року" потрапили виключно гравців грандів вітчизняного футболу – "Динамо" і "Шахтаря":

Воротар - Андрій Пятов ("Шахтар", Донецьк)

Захисники - Богдан Бутко, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі (усі - "Шахтар", Донецьк), Євген Хачеріді ("Динамо", Київ)

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Півзахисники - Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон (усі - "Шахтар", Донецьк), Сергій Сидорчук ("Динамо", Київ)

Нападники - Д’юмерсі Мбокані ("Динамо", Київ).

Варто зазначити, що автор найкращого голу обрано Марлоса, який відзначився 17-го травня у фіналі Кубку України з "Динамо" (1:0).