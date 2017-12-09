Восемь игроков Шахтера вошли в символическую сборную года чемпионата Украины

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 16443 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 31328 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102628 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111294 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132374 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106971 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108491 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113257 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117447 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123212 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Восемь игроков Шахтера вошли в символическую сборную года чемпионата Украины

Восемь игроков Шахтера вошли в символическую сборную года чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 15542 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На церемонии "Футбольные звезды Украины-2017" были определены 11 лучших игроков 2017 года, которые вошли в "символическую сборную Украины", информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

К числу "сборной года" попали исключительно игроков грандов отечественного футбола - "Динамо" и "Шахтера":

Вратарь - Андрей Пятов ( "Шахтер", Донецк)

Защитники - Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Исмаили (все - "Шахтер", Донецк), Евгений Хачериди ( "Динамо", Киев)

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Полузащитники - Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон (все - "Шахтер", Донецк), Сергей Сидорчук ( "Динамо", Киев)

Нападавшие - Дьюмерси Мбокани ( "Динамо", Киев).

Стоит отметить, что автор лучшего гола избран Марлоса, который отметился 17 мая в финале Кубка Украины с "Динамо" (1: 0).

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