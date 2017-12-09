Восемь игроков Шахтера вошли в символическую сборную года чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На церемонии "Футбольные звезды Украины-2017" были определены 11 лучших игроков 2017 года, которые вошли в "символическую сборную Украины", информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
К числу "сборной года" попали исключительно игроков грандов отечественного футбола - "Динамо" и "Шахтера":
Вратарь - Андрей Пятов ( "Шахтер", Донецк)
Защитники - Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Исмаили (все - "Шахтер", Донецк), Евгений Хачериди ( "Динамо", Киев)
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Полузащитники - Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон (все - "Шахтер", Донецк), Сергей Сидорчук ( "Динамо", Киев)
Нападавшие - Дьюмерси Мбокани ( "Динамо", Киев).
Стоит отметить, что автор лучшего гола избран Марлоса, который отметился 17 мая в финале Кубка Украины с "Динамо" (1: 0).