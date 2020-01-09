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Вище за "Ліверпуль" і "Наполі": "Шахтар" увійшов до числа кращих клубів декади в ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Донецький "Шахтар" потрапив до числа кращих клубів Ліги чемпіонів останніх 10 років за набраними очками, інформує УНН з посиланням на сторінку Transfermarkt в Instagram.

За період з 2010 по 2019 роки "помаранчево-чорні" набрали 85 очок в 64 іграх, обійшовши такі клуби, як "Тоттенхем" (69 очок і 15 місце), "Ліверпуль" (68 очок і 16 сходинка), "Наполі" (64), "Аякс" (64) та "Інтер" (59).

Кращою командою став мадридський "Реал" – 254 очки, який зумів випередити своїх одвічних суперників з "Барселони" на 11 пунктів. Далі з 240 балами опинилась "Баварія", яка далеко попереду від "Ювентуса" – 140, "ПСЖ" – 138, "Атлетіко" Мадрид – 129, "Челсі" – 128, "Манчестер Сіті" – 123 і "Манчестер Юнайтед" – 116.

Як повідомляв УНН, Шахтар" також увійшов до числа кращих за забитими голами в Європі за останні десятиріччя.

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