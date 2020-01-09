Выше "Ливерпуля" и "Наполи": "Шахтер" вошел в число лучших клубов декады в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Донецкий "Шахтер" попал в число лучших клубов Лиги чемпионов за последние 10 лет по набранным очкам, информирует УНН со ссылкой на страницу Transfermarkt в Instagram.
За период с 2010 по 2019 годы "оранжево-черные" набрали 85 очков в 64 играх, обойдя такие клубы, как "Тоттенхэм" (69 очков и 15 место), "Ливерпуль" (68 очков и 16 строчка), "Наполи" ( 64), "Аякс" (64) и "Интер" (59).
Лучшей командой стал мадридский "Реал" - 254 очка, который сумел опередить своих извечных соперников из "Барселоны" на 11 пунктов. Далее с 240 баллами оказалась "Бавария", которая далеко впереди "Ювентуса" - 140, "ПСЖ" - 138, "Атлетико" Мадрид - 129, "Челси" - 128, "Манчестер Сити" - 123 и "Манчестер Юнайтед" - 116.
Как сообщал УНН, Шахтер "также вошел в число лучших по забитым голам в Европе за последнее десятилетие.