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"Шахтар" увійшов до числа найбільш забивних клубів Європи минулого десятиріччя

Київ • УНН

 • 11495 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Донецький "Шахтар" потрапив до рейтингу кращих європейських клубів за кількістю забитих голів в період з 2010 по 2019 роки за даними Transfermarkt, передає УНН.

"Гірники" зіграли 452 матчі, в яких провели 1027 м'ячів у сітку опонентів. Такий результат дозволив донеччанам зайняти 14-е місце в рейтингу і розміститися між "Ліверпулем" (1038) та "Манчестер Юнайтед" (1011).

На чолі генерації опинилися іспанські клуби: "Барселона" (1579) та "Реал" (1483).

Додамо також, у п'ятірці кращих "Баварія" (1359), "Манчестер Сіті" (1270) і "ПСЖ" (1262).

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