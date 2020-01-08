"Шахтар" увійшов до числа найбільш забивних клубів Європи минулого десятиріччя
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Донецький "Шахтар" потрапив до рейтингу кращих європейських клубів за кількістю забитих голів в період з 2010 по 2019 роки за даними Transfermarkt, передає УНН.
"Гірники" зіграли 452 матчі, в яких провели 1027 м'ячів у сітку опонентів. Такий результат дозволив донеччанам зайняти 14-е місце в рейтингу і розміститися між "Ліверпулем" (1038) та "Манчестер Юнайтед" (1011).
На чолі генерації опинилися іспанські клуби: "Барселона" (1579) та "Реал" (1483).
Додамо також, у п'ятірці кращих "Баварія" (1359), "Манчестер Сіті" (1270) і "ПСЖ" (1262).