"Шахтер" вошел в число самых забивающих клубов Европы прошлого десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Донецкий "Шахтер" попал в рейтинг лучших европейских клубов по количеству забитых голов в период с 2010 по 2019 годы по данным Transfermarkt, передает УНН.
"Горняки" сыграли 452 матча, в которых провели 1027 мячей в сетку оппонентов. Такой результат позволил дончанам занять четырнадцатое место в рейтинге и разместиться между "Ливерпулем" (1038) и "Манчестер Юнайтед" (1011).
Во главе генерации оказались испанские клубы "Барселона" (1579) и "Реал" (1483).
Добавим также, в пятерке лучших "Бавария" (1359), "Манчестер Сити" (1270) и "ПСЖ" (1262).