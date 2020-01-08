"Шахтер" вошел в число самых забивающих клубов Европы прошлого десятилетия

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113009 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117364 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115817 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131789 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106706 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108733 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108627 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196975 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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"Шахтер" вошел в число самых забивающих клубов Европы прошлого десятилетия

"Шахтер" вошел в число самых забивающих клубов Европы прошлого десятилетия

Киев  •  УНН

 • 11494 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Донецкий "Шахтер" попал в рейтинг лучших европейских клубов по количеству забитых голов в период с 2010 по 2019 годы по данным Transfermarkt, передает УНН.

"Горняки" сыграли 452 матча, в которых провели 1027 мячей в сетку оппонентов. Такой результат позволил дончанам занять четырнадцатое место в рейтинге и разместиться между "Ливерпулем" (1038) и "Манчестер Юнайтед" (1011).

Во главе генерации оказались испанские клубы "Барселона" (1579) и "Реал" (1483).

Добавим также, в пятерке лучших "Бавария" (1359), "Манчестер Сити" (1270) и "ПСЖ" (1262).

Украинские Национальные Новости

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