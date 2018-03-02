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Вірменія заявила про анулювала протоколів про нормалізацію відносин з Туреччиною

Вірменія заявила про анулювала протоколів про нормалізацію відносин з Туреччиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Рада нацбезпеки Вірменії вирішила анулювати протоколи про нормалізацію відносин із Туреччиною, підписані 2009 року. Відносини між двома країнами напружені через невизнання Анкарою геноцидом масових вбивств вірмен. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle. 

Вірменія офіційно оголосила недійсними протоколи “Про встановлення дипломатичних відносин” і “Про розвиток відносин”. Таке рішення було ухвалене 1 березня на засіданні Ради національної безпеки Вірменії.

“Після підписання протоколів упродовж дев’яти років Анкара, повертаючись до своїх безпідставних передумов, не тільки не зробила будь-якого кроку для ратифікації протоколів, але і не залишила сумнівів, що не збирається здійснювати цей процес”, — заявив діючий президент Вірменії Серж Саргсян. Крім того, члени ради безпеки відзначили, що Туреччина створила труднощі в переговорному процесі щодо карабаського врегулювання, що сприяло більш жорсткій позиції Азербайджану.

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Два протоколи, підписані міністрами закордонних справ Вірменії і Туреччини в Цюріху в жовтні 2009 року, мали встановити дипломатичні відносини між Анкарою і Єреваном, а також відновити спільний кордон. Серед іншого, було погоджено проведення незалежного наукового дослідження вбивств вірмен у тодішній Османській імперії в 1915 році. Однак угода не була схвалена як в Єревані, так і в Анкарі. Парламенти обох країн не змогли ратифікувати документи.

У лютому 2015 року Сарґсян попросив спікера парламенту Вірменії повернути йому протоколи, заявивши, що турецька влада не має політичної волі для їх реалізації.

У 2017 році на Генасамблеї ООН вірменський лідер заявив, що навесні 2018 року його країна оголосить “непотрібні” протоколи “недійсними”, якщо Анкара не продемонструє прогресу в їх реалізації.

Туреччина поки офіційно не коментувала позицію Єревана з цього питання.

Відносини між Вірменією та Туреччиною є напруженими через те, що Туреччина досі відмовляється визнавати масові вбивства близько 1,5 мільйона етнічних вірмен у 1915 році геноцидом. На думку Анкари, йшлося про турецько-вірменську громадянську війну, у якій були численні жертви з обох боків.

Нагадаємо, 22 лютого 2018 року Нижня палата парламенту Нідерландів більшістю голосів підтримала визнання геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії. У червні 2016 року таке ж рішення ухвалив німецький Бундестаг, що спричинило урядову кризу між Берліном та Анкарою.

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