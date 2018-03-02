Армения заявила про аннулирование протоколов о нормализации отношений с Турцией

Армения официально объявила недействительными протоколы “Об установлении дипломатических отношений” и “О развитии отношений”. Такое решение было принято 1 марта на заседании Совета национальной безопасности Армении.

“После подписания протоколов в течение девяти лет Анкара, возвращаясь к своим безосновательных предпосылок, не только не сделала какого-либо шага для ратификации протоколов, но и не оставила сомнений, что не собирается осуществлять этот процесс”, — заявил действующий президент Армении Серж Саргсян. Кроме того, члены совета безопасности отметили, что Турция создала трудности в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, что способствовало более жесткой позиции Азербайджана.

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Два протокола, подписанные министрами иностранных дел Армении и Турции в Цюрихе в октябре 2009 года, должны были установить дипломатические отношения между Анкарой и Ереваном, а также восстановить общую границу. Среди прочего, было согласовано проведение независимого научного исследования убийств армян в тогдашней Османской империи в 1915 году. Однако сделка не была одобрена как в Ереване, так и в Анкаре. Парламенты обеих стран не смогли ратифицировать документы.

В феврале 2015 Саргсян попросил спикера парламента Армении вернуть ему протоколы, заявив, что у турецкой власти нет политической воли для их реализации.

В 2017 году на Генассамблее ООН армянский лидер заявил, что весной 2018 его страна объявит “ненужные” протоколы “недействительными”, если Анкара не продемонстрирует прогресса в их реализации.

Турция пока официально не комментировала позицию Еревана по этому вопросу.

Отношения между Арменией и Турцией являются напряженными в результате того, что Турция до сих пор отказывается признавать массовые убийства около 1,5 миллиона этнических армян в 1915 году геноцидом. По мнению Анкары, речь шла о турецко-армянской гражданской войне, в которой были многочисленные жертвы с обеих сторон.

Напомним, 22 февраля 2018 Нижняя палата парламента Нидерландов большинством голосов поддержала признание геноцидом массовые убийства армян в Османской империи. В июня 2016 году такое же решение принял немецкий Бундестаг, вызвав правительственный кризис между Берлином и Анкарой.