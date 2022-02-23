Вірменія не планує визнавати незалежність "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Уряд Вірменії не планує визнавати незалежність "Донецької та Луганської народних республік". Про це виданню "Арменпрес" повідомив речник МЗС Вірменії Ваан Унанян, інформує УНН.
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"На порядку денному Вірменії такого питання немає", — заявив Унанян.
За його словами, Вірменія хоче, щоб "проблеми між двома дружніми країнами" вирішили за допомогою дипломатичного діалогу та переговорів, відповідно до норм, принципів міжнародного права та Статуту ООН.
"Сподіваємося, що буде зроблено потрібні кроки для зниження напруженості та мирної розв'язки ситуації", - додав Унанян.
Нагадаємо
21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Після цього Путін заявив про введення російських військ на територію окупованого Донбасу "для підтримання миру".
Уряд Німеччини тимчасово зупинив сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу у ФРН на тлі рішення Росії визнати "незалежними" "Л/ДНР".