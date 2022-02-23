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15 марта, 19:03 • 100134 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128657 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115932 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110108 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100820 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97491 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85096 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Армения не планирует признавать независимость "Л/ДНР"

Армения не планирует признавать независимость "Л/ДНР"

Киев • УНН

 • 163662 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Правительство Армении не планирует признавать независимость "Донецкой и Луганской народных республик". Об этом изданию "Арменпресс" сообщил спикер МИД Армении Ваан Унанян, информирует УНН.

Детали

"На повестке дня Армении такого вопроса нет", — заявил Унанян.

По его словам, Армения хочет, чтобы "проблемы между двумя дружественными странами" решили с помощью дипломатического диалога и переговоров, в соответствии с нормами, принципами международного права и Уставом ООН.

"Надеемся, что будут предприняты нужные шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации", — добавил Унанян.

Напомним

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". После этого Путин заявил о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса "для поддержания мира".

Правительство Германии временно остановило сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в ФРГ на фоне решения России признать "независимыми" Л/ДНР".

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