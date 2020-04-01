Вінниччина першою в Україні затвердила в МОЗ протокол лікування хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вінниччина стала першим регіоном України, де затверджено протокол лікування коронавірусної хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
"Доки в Україні ще розробляють єдиний державний протокол для лікування хворих на коронавірус, Вінниччина вже має свій – офіційно затверджений", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нині у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на COVID-19, тому кожна країна має свій протокол.
"На рівні держави подібний протокол досі не розроблено, тож фахівці кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету розробили його самостійно. За основу було взято китайський, італійський, іспанський, американський та корейський досвід. Наразі документ офіційно затверджено на рівні Міністерства охорони здоров’я України", - повідомили в ОДА.
Протокол передбачає медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів.
"Для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, адже в склад геному вірусу COVID-19 входить частина геному вірусу імуннодефіциту людини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, найближчим часом МОЗ оприлюднить дозування ліків, які допоможуть у лікуванні коронавірусу. Комбінація препаратів проти малярії, ревматоїдного артриту та ВІЛ-інфекції у певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби.