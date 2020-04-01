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Винницкая область первой в Украине утвердила в Минздраве протокол лечения больных COVID-19

Винницкая область первой в Украине утвердила в Минздраве протокол лечения больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16527 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Винницкая область стала первым регионом Украины, где утвержден протокол лечения коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

"Пока в Украине еще разрабатывают единый государственный протокол для лечения больных коронавирусом, Винницкая область уже имеет свой - официально утвержденный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в мире нет единого протокола лечения больных COVID-19, поэтому каждая страна имеет свой протокол.

"На уровне государства подобный протокол до сих пор не разработан, поэтому специалисты кафедры инфекционных болезней Винницкого национального медицинского университета разработали его самостоятельно. За основу был взят китайский, итальянский, испанский, американский и корейский опыт. Сейчас документ официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения Украины", - сообщили в ОГА.

Протокол предусматривает медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, ведь в состав генома вируса COVID-19 входит часть генома вируса имуннодефицита человека", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшее время Минздрав обнародует дозировку лекарства, которые помогут в лечении коронавируса. Комбинация препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни.

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