У МОЗ розповіли, які препарати планують застосовувати у лікуванні COVID-19

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Найближчим часом МОЗ оприлюднить дозування ліків, які допоможуть у лікуванні коронавірусу. Комбінація препаратів проти малярії, ревматоїдного артриту та ВІЛ-інфекції в певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.