Винищувачі німецького виробництва можуть бути зняті з місій НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Німецькі винищувачі-бомбардувальники Tornado IDS, є одними з основних бойових літаків НАТО, можливо, скоро перестануть задіювати в місіях альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Основна причина полягає в тому, що машини, які вперше надійшли на озброєння ще в 1981 році, не оснащені шифраторами для захищеної передачі даних, зазначають ЗМІ. Крім того, кабельні системи комунікаційного блоку Tornado вимагають модернізації, оскільки не відповідають сучасним стандартам. Як пояснюють ЗМІ, в зв’язку з цим існує небезпека перехоплення секретної інформації третіми особами.
“Для забезпечення безпеки комунікації існує необхідність ... в пошуку тимчасового рішення”, — підкреслюється в звіті оборонного відомства. На якій стадії знаходяться розробки, в документі не уточнюється.
З початку року бундесвер підтвердив поставку Північноатлантичному альянсу десяти Tornado, які мають надійти на озброєння сил швидкого реагування — NATO Response Force (NRF).
Представник ВПС ФРН на запит Reuters повідомив, що Німеччина виконує всі взяті на себе перед альянсом зобов’язання. При цьому деталей він не уточнив і не надав інформації про те, на якій стадії знаходиться модернізація бойових машин.
Як повідомляв УНН, у НАТО заявили про прагнення до конструктивного діалогу з Росією.