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Винищувачі німецького виробництва можуть бути зняті з місій НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Німецькі винищувачі-бомбардувальники Tornado IDS, є одними з основних бойових літаків НАТО, можливо, скоро перестануть задіювати в місіях альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Основна причина полягає в тому, що машини, які вперше надійшли на озброєння ще в 1981 році, не оснащені шифраторами для захищеної передачі даних, зазначають ЗМІ. Крім того, кабельні системи комунікаційного блоку Tornado вимагають модернізації, оскільки не відповідають сучасним стандартам. Як пояснюють ЗМІ, в зв’язку з цим існує небезпека перехоплення секретної інформації третіми особами.

“Для забезпечення безпеки комунікації існує необхідність ... в пошуку тимчасового рішення”, — підкреслюється в звіті оборонного відомства. На якій стадії знаходяться розробки, в документі не уточнюється.

З початку року бундесвер підтвердив поставку Північноатлантичному альянсу десяти Tornado, які мають надійти на озброєння сил швидкого реагування — NATO Response Force (NRF).

Представник ВПС ФРН на запит Reuters повідомив, що Німеччина виконує всі взяті на себе перед альянсом зобов’язання. При цьому деталей він не уточнив і не надав інформації про те, на якій стадії знаходиться модернізація бойових машин.

Як повідомляв УНН, у НАТО заявили про прагнення до конструктивного діалогу з Росією.

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