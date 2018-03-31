Истребители немецкого производства могут быть сняты с миссий НАТО

Основная причина заключается в том, что машины, которые впервые поступили на вооружение еще в 1981 году, не оснащенны шифратором для защищенной передачи данных, отмечают СМИ. Кроме того, кабельные системы коммуникационного блока Tornado требуют модернизации, поскольку не соответствуют современным стандартам. Как объясняют СМИ, в связи с этим существует опасность перехвата секретной информации третьими лицами.

“Для обеспечения безопасности коммуникации существует необходимость ... в поиске временного решения”, — подчеркивается в отчете оборонного ведомства. На какой стадии находятся разработки, в документе не уточняется.

С начала года бундесвер подтвердил поставку Североатлантическому альянсу десяти Tornado, которые должны поступить на вооружение сил быстрого реагирования — NATO Response Force (NRF).

Представитель ВВС ФРГ на запрос Reuters сообщил, что Германия выполняет все взятые на себя перед альянсом обязательства. При этом деталей он не уточнил и не предоставил информации о том, на какой стадии находится модернизация боевых машин.

Как сообщал УНН, в НАТО заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией.