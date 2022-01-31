Вимагали неіснуючий борг: у Полтавській області затримали двох депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На Полтавищині затримали двох депутатів, які вимагали від жінки передати їм 39 тисяч доларів за неіснуючий борг. Про це у Facebook повідомила генпрокурорка України Ірина Венедиктова, передає УНН.
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Венедіктова зазначила, що під час розслідування кримінального провадження були затримані голова фракції “Довіра” в Полтавській обласній раді та його брат, який є депутатом Миргородської районної ради.
“Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання”, — повідомила Венедіктова.
Сьогодні після отримання цих коштів, фігуранти-депутати були затримані. Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.
Нагадаємо
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