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Вимагали неіснуючий борг: у Полтавській області затримали двох депутатів

Вимагали неіснуючий борг: у Полтавській області затримали двох депутатів

Київ • УНН

 • 14527 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. На Полтавищині затримали двох депутатів, які вимагали від жінки передати їм 39 тисяч доларів за неіснуючий борг. Про це у Facebook повідомила генпрокурорка України Ірина Венедиктова, передає УНН.

Деталі

Венедіктова зазначила, що під час розслідування кримінального провадження були затримані голова фракції “Довіра” в Полтавській обласній раді та його брат, який є депутатом Миргородської районної ради.

“Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання”, — повідомила Венедіктова.

Сьогодні після отримання цих коштів, фігуранти-депутати були затримані. Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру нардепу від “Слуги народу” Сергію Кузьміних, якого викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

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