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Требовали несуществующий долг: в Полтавской области задержали двух депутатов

Требовали несуществующий долг: в Полтавской области задержали двух депутатов

Киев • УНН

 • 14527 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Полтавской области задержали двух депутатов, которые требовали от женщины передать им 39 тысяч долларов за несуществующий долг. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.

Детали

Венедиктова отметила, что во время расследования уголовного производства были задержаны председатель фракции "Довира" в Полтавском областном совете и его брат, который является депутатом Миргородского районного совета.

"Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты требовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов в качестве расчета за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", - сообщила Венедиктова.

Сегодня после получения этих средств, фигуранты-депутаты были задержаны. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении нардепу от “Слуги народа” Сергею Кузьминых, которого разоблачили “на горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

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