Викрито інтернет-агітаторів, які працювали на РФ та активізувалися перед травневими святами

“За період дії карантинних заходів кіберфахівці Служби безпеки України заблокували понад 2,1 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 900 тис користувачів, викрили 301 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19. Встановлено, що 14 із виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони”, — сказано у повідомленні.

Служба безпеки України активно протидіє спільникам російських спецслужб, які для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні поширюють в мережі Інтернет деструктивну інформацію.

За даними кіберфахівців Служби безпеки наразі відбувається підвищення активності інтернет-агітаторів, керованих з країни-агресора. Вони намагаються використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу та паніки.

“Зокрема, за вказівкою кураторів проросійські агітатори розповсюджували фейкові новини про святкування Великодня, травневих свят, вимушених карантинних обмежень та інших заходів, пов’язаних з дотриманням правил захисту від розповсюдження коронавірусної інфекції. Служба зафіксувала активізацію російських троле- і ботоферм у закликах до порушення карантинних обмежень, інформаційної підтримки акцій протесту. У період травневих свят їхня активність була частково перенаправлена з теми коронавірусу на інші суспільно-політичні питання”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що російські спецслужби використовують різні приводи для впливу на інформаційний простір України, поширення панічних і сепаратистських настроїв.

Окрім того, на Дніпропетровщині СБУ викрила трьох мешканців, які поширювали заклики до протестів на травневі свята через карантин. Аналіз електронного листування зловмисників вказує, що їхні дії координували з Російської Федерації. Оперативники СБУ навіть встановили, що одного з агітаторів замовники з РФ примушували розміщувати заклики до порушення територіальної цілісності України, погрожуючи депортацією матері, яка працює у Москві.

Стосовно 14 агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори “працювали” в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі.

Інформацію стосовно виявлених 287 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 118 осіб вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Як раніше повідомляв УНН, Служба безпеки України попередила спробу представників проросійського руху “Куликове поле” організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року.