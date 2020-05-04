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Разоблачен интернет-агитаторов, работавших на РФ и активизировавшихся перед майскими праздниками

Киев • УНН

 • 17911 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине разоблачили 14 интернет-агитаторов, которые действовали по заданию российской стороны и распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздников, вынужденному карантину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Разоблачен интернет-агитаторов, работавших на РФ и активизировавшихся перед майскими праздниками

“За период действия карантинных мероприятий киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,1 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, распространявших различные фейки об эпидемии COVID-19. Установлено, что 14 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны ”, - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины активно противодействует сообщникам российских спецслужб, для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране распространяют в сети Интернет деструктивную информацию.

По данным киберспециалистов Службы безопасности сейчас происходит повышение активности интернет-агитаторов, управляемых из страны-агрессора. Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники.

“В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздников, вынужденному карантину и другим мероприятиям, связанным с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции. Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы”, — добавляется в сообщении.

Сообщается, что российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений.

Кроме того, в Днепропетровской области СБУ разоблачила трех жителей, распространявших призывы к протестам на майские праздники из-за карантина. Анализ электронной переписки злоумышленников указывает, что их действия координировали из Российской Федерации. Оперативники СБУ даже установили, что одного из агитаторов заказчиков из РФ заставляли размещать призывы к нарушению территориальной целостности Украины, угрожая депортацией матери, которая работает в Москве.

В отношении 14 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы “работали” в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому и Конотопе.

Информацию о выявленных 287 агитаторов СБУ направила в Национальной полиции. 118 человек уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Как ранее сообщал УНН, Служба безопасности Украины предупредила попытку представителей пророссийского движения “Куликово поле” организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года.

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