Викрадена нацистами картина має повернутися Дніпропетровському музею – дипломати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На думку Посольства України у США, картина художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" має бути повернена безпосередньо Дніпропетровському художньому музею, звідки вона була викрадена нацистами у часи Другої світової війни. Про це повідомили в посольстві у відповідь на інформаційний запит УНН.
"Подальшими кроками щодо перевезення витвору мистецтва займаються відповідні структури та відомства в Україні, задіяні у процесі. На думку Посольства, картина має бути повернена безпосередньо Дніпропетровському художньому музею, звідки вона була викрадена нацистами у часи Другої світової війни", - зазначили дипломати.
Водночас, за їхньою інформацією, на сьогодні посольство України в США виконало свою функцію у процесі повернення Україною зі США картини.
"Наразі ведеться робота щодо вибору найбільш оптимального варіанту перевезення картини, результати та терміни якої будуть повідомлені додатково", - додали в посольстві.
Як повідомляв УНН, цього тижня стало відомо, що США повертає Україні картину, яку викрали нацисти у часи Другої світової війни — роботу художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка у часи Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась у США.