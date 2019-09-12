Похищенная нацистами картина должна вернуться Днепропетровскому музею – дипломаты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По мнению Посольства Украины в США, картина художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" должна быть возвращена непосредственно Днепропетровскому художественному музею, откуда она была похищена нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в посольстве в ответ на информационный запрос УНН.
"Дальнейшими шагами по перевозке произведения искусства занимаются соответствующие структуры и ведомства в Украине, задействованные в процессе. По мнению Посольства, картина должна быть возвращена непосредственно Днепропетровскому художественному музею, откуда она была похищена нацистами во время Второй мировой войны", - отметили дипломаты.
Однако, по их информации, на сегодня посольство Украины в США выполнило свою функцию в процессе возвращения Украиной с США картины.
"Сейчас ведется работа по выбору наиболее оптимального варианта перевозки картины, результаты и сроки которой будут сообщены дополнительно", - добавили в посольстве.
Как сообщал УНН, на этой неделе стало известно, что США возвращает Украину картину, которую похитили нацисты во время Второй мировой войны - работа художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.