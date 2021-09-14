Використання ІФА-тесту на антиген коронавірусу може зняти навантаження з лабораторних центрів - лікар

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“Якщо це тест ІФА на антиген, то для нього потрібно лише обладнання, лабораторія, персонал і все. Тобто лаборант взяв матеріал, відкрив коробку і почав робити. Те, що ІФА присутні у стандартах меддопомоги, розширює доступ до тестування. Розумієте, не у всіх є ПЛР-обладнання, не в кожній лікарні. Якщо в київських міських лікарнях це є, то беремо якусь районну лікарню, то там ПЛР-обладнання тільки в обласних центрах. А якщо включили ІФА як верифікацію, то це вже не треба буде відвозити. На місці можна буде все робити” - пояснив Олександр Карловський.

Він наголосив, що ІФА-обладнання є майже у всіх лікарнях, тому проблем з доступом до тестування та розшифровкою результатів не має бути. Також це може зняти навантаження з пунктів тестування та лабораторій.

“ІФА-обладнання у багатьох є і було раніше. Навіть у районних лікарнях є ІФА-прилади. Також це обладнання на порядок дешевше, ніж ПЛР, а під ПЛР потрібно ще і певний ремонт, поділ зон, не просто купив прилади й поставив, а й певні вимоги до витяжок, до водних потоків, то ІФА в цьому плані можна організувати простіше. Це просто інша тест-система, але прилад той же. Вже буде простіше і не буде такого навантаження на ці центри” - розповів лікар.