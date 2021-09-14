Использование ИФА-теста на антиген коронавируса может снять нагрузку с лабораторных центров - врач

Цитата:

"Если это тест ИФА на антиген, то для него нужно только оборудование, лаборатория, персонал и все. То есть лаборант взял материал, открыл коробку и начал делать. То, что ИФА присутствуют в стандартах медпомощи, расширяет тестирование. Понимаете, не у всех есть ПЦР-оборудование, не в каждой больнице. Если в киевских городских больницах это есть, то берем какую-то районную больницу, то там ПЦР-оборудование только в областных центрах. А если включили ИФА как верификацию, то это уже не нужно будет отвозить. На месте можно будет все делать", - пояснил Александр Карловский.

Он отметил, что ИФА-оборудование есть почти во всех больницах, поэтому проблем с доступом к тестированию и расшифровкой результатов не должно быть. Также это может снять нагрузку с пунктов тестирования и лабораторий.

"ИФА-оборудование у многих есть и было раньше. Даже в районных больницах есть ИФА-приборы. Также это оборудование на порядок дешевле, чем ПЦР, а под ПЦР нужно еще и определенный ремонт, разделение зон, не просто купил приборы и поставил, но и определенные требования к вытяжкам, к потокам воды, то ИФА в этом плане можно организовать проще. Это просто другая тест-система, но прибор тот же. Уже будет проще и не будет такой нагрузки на эти центры", - рассказал врач.