Виконуючий обов’язки директора ДБР Соколов прокоментував "справу Чорновол"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Виконуючий обов’язки директора ДБР Олександр Соколов заявив, що народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного вбивства громадянина Захарова 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це він заявив у відеозверненні, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Кримінальне провадження за фактом вбивства громадянина Захарова під час масових протестів, розслідувалось з 2014 по 2017 роки слідчими Нацполіції. Саме завдяки нашим колегам з Нацполіції було зібрано основні докази по справі, проведено ряд важливих експертиз, допитано свідків та встановлено осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого злочину", - сказав Соколов.
За його словами, в подальшому, за рішенням колишнього Генерального прокурора вказане кримінальне провадження передано для здійснення досудового розслідування до Управління спеціальних розслідувань ГПУ, співробітниками якого з 2017 року до передачі провадження в ДБР не проводилось жодної слідчої дії.
"25 березня 2020 року прокурором Департаменту процесуального керівництва у справах Майдану епізод за фактом загибелі Захарова передано для подальшого розслідування до територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві. Вивченням матеріалів та проведенням додаткових процесуальних дій, слідчими ДБР встановлено, що у вчиненні умисного вбивства громадянина Захарова обґрунтовано підозрюється Тетяна Чорновол", - розповів Соколов.
Соколов зазначив, що приймаючи до уваги, що подальше розслідування даного злочину ще триває, слідчими ДБР проводяться заходи для встановлення інших причетних осіб.
"На сьогодні ДБР ініційовано перед судом питання щодо обрання запобіжного заходу відносно Чорновол, як цього вимагає від нас Закон", - наголосив Соколов.
За його словами, задля забезпечення конституційних прав та свобод, враховуючи те, що Тетяна Чорновол є матір’ю неповнолітніх дітей, є учасником АТО, а також приймаючи до уваги ситуацію, яка склалася з поширенням COVID-19, слідчими ДБР запропоновано суду на період подальшого слідства обрати запобіжній захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
"Після закінчення розслідування даного кримінального провадження та скерування його для розгляду по суті, лише судом буде встановлено вину Чорновол у вчинені вказаного злочину та обрано вид покарання", - сказав Соколов.
Крім того, Соколов відзначив, що слідчими Управління ДБР, яке спеціалізується на розслідуванні подій під час Революції Гідності, протягом останніх трьох місяців повідомлено про підозру 12 особам, серед них 6 правоохоронців, 4 судді, 2 "тітушок", з них 3 особи причетні до вбивств активістів.
Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.