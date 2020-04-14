Виконуючий обов’язки директора ДБР Соколов прокоментував "справу Чорновол"

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Виконуючий обов’язки директора ДБР Олександр Соколов заявив, що народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного вбивства громадянина Захарова 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це він заявив у відеозверненні, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.