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Исполняющий обязанности директора ГБР Соколов прокомментировал "дело Черновол"

Исполняющий обязанности директора ГБР Соколов прокомментировал "дело Черновол"

Киев  •  УНН

 • 14428 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов заявил, что народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Черновол обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства гражданина Захарова 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом он заявил в видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Уголовное производство по факту убийства гражданина Захарова во время массовых протестов, расследовалось с 2014 по 2017 годы следователями Нацполиции. Именно благодаря нашим коллегам из Нацполиции были собраны основные доказательства, проведен ряд важных экспертиз, допрошены свидетели и установлены лица, причастные к совершению особо тяжкого преступления", - сказал Соколов.

По его словам, в дальнейшем, по решению бывшего Генерального прокурора указанное уголовное производство передано для осуществления предварительного расследования в Управление специальных расследований ГПУ, сотрудниками которого с 2017 года до передачи производства в ГБР не проводилось ни одного следственного действия.

"25 марта 2020 года прокурором Департамента процессуального руководства по делам Майдана эпизод по факту гибели Захарова передан для дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР, расположенное в городе Киеве. Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий, следователями ГБР установлено, что в совершении умышленного убийства гражданина Захарова обоснованно подозревается Татьяна Черновол", - рассказал Соколов.

Соколов отметил, что принимая во внимание, что дальнейшее расследование данного преступления продолжается, следователями ГБР проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц.

"На сегодня ГБР инициирован перед судом вопрос об избрании меры пресечения в отношении Черновол, как этого требует от нас Закон", - подчеркнул Соколов.

По его словам, для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Черновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"После окончания расследования данного уголовного производства и направления его для рассмотрения по существу, только судом будет установлена вина Черновол в совершении указанного преступления и избран вид наказания", - сказал Соколов.

Кроме того, Соколов отметил, что следователями Управления ГБР, которое специализируется на расследовании событий во время Революции Достоинства, в течение последних трех месяцев сообщено о подозрении 12 лицам, среди них 6 правоохранителей, 4 судьи, 2 "титушек", из них 3 человека причастны к убийствам активистов.

Напомним, ГБР сообщил о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Черновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

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