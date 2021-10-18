Виключення Буймістер із фракції "СН": Арахамія чекає одностайного рішення "слуг"

Цитата

“Про Буймістер поки нічого не можу сказати. Буде голосування відповідне організоване. Так попередньо, якщо подивитись яким чином люди голосували, то рішення буде одноголосним”, — заявив Арахамія.

Що було раніше

Під час фракції сьогодні заговорили про виключення з неї нардепки “Слуги Народу” Людмили Буймістер.



Згодом, вона повідомила, що ще нічого не відбулося. На фракції було поставлено сигнальне голосування.

Контекст

Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що виступає за виключення з фракції депутатки Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.

Доповнення

У межах премії “Слугам по заслугах” Людмила Буймістер отримала нагороду “червона кнопка року” за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.