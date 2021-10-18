Ще нічого не відбулося — Буймістер про своє виключення з фракції “Слуга Народу”

Цитата

“Давайте я всіх заспокою. Ще нічого не відбулося. Сьогодні на фракції було поставлено сигнальне голосування, але це було зроблено ще до того як я встигла доїхати до Паркового, де саме проходить засідання фракції, тому це питання обговорювалося без моєї присутності. Не знаю, чи боялося керівництво, що я висловлю свою думку і переконаю когось з колег, але наскільки я знаю, там навіть більшості поки не було, не знаю, будуть зараз ініціювати, скоріш за все будуть ініціювати збір підписів по цьому рішенню. Але поки рішення остаточно не було прийняте”, — повідомила Буймістер.

Деталі

Нардепка відзначила, що це було абсолютно очікуване питання і не бачить в цьому жодних проблем.

“Головною претензією мого виключення з фракції було те, що я хожу по різним каналам і розповідаю правду про те, що відбувається у нас з громадянами України”, — заявила нардепка.

Що було раніше

На засіданні фракції “Слуга Народу” вирішили ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу.

Контекст

Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що виступає за виключення з фракції депутатки Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.

Доповнення

У межах премії “Слугам по заслугах” Людмила Буймістер отримала нагороду “червона кнопка року” за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.