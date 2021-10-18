Еще ничего не произошло - Буймистер о своем исключении из фракции "Слуга народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Нардеп Людмила Буймистер, которую хотят исключить из фракции "Слуга народа" заявила, что этот вопрос еще не решен. Об этом она сообщила эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец, передает УНН.
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"Давайте я всех успокою. Еще ничего не произошло. Сегодня на фракции было поставлено сигнальное голосование, но это было сделано еще до того как я успела доехать до Паркового, где именно проходит заседание фракции, поэтому этот вопрос обсуждался без моего присутствия. Не знаю, боялось ли руководство, что я выскажу свое мнение и смогу убедить кого-то из коллег, но насколько я знаю, там даже большинства пока не было, не знаю, будут ли сейчас инициировать, скорее всего будут инициировать сбор подписей по этому решению. Но пока решение окончательно не было принято", - сообщила Буймистер.
Детали
Нардеп отметила, что это был абсолютно ожидаемый вопрос и не видит в этом никаких проблем.
"Главной претензией моего исключения из фракции было то, что я хожу по разным каналам и рассказываю правду о том, что происходит у нас с гражданами Украины", - заявила нардеп.
Что было раньше
На заседании фракции "Слуга народа" решили инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава.
Контекст
Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что выступает за исключение из фракции депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах.
Дополнение
В рамках премии "Слугам по заслугам" Людмила Буймистер получила награду "красная кнопка года" по нажатию красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.