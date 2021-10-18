"Слуги народу" ініціювали виключення Людмили Буймістер із фракції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На засіданні фракції “Слуга Народу” вирішили ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу. Про це повідомила речниця “Слуги Народу” Юлія Палійчук у Telegram, передає УНН.
Цитата
“На засіданні фракції „Слуга Народу“ прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу”. — написала Палійчук.
Раніше
Як повідомляв УНН, у “Слузі народу” планували виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.
Контекст
Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що виступає за виключення з фракції депутатки Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.
Доповнення
У межах премії “Слугам по заслугах” Людмила Буймістер отримала нагороду “червона кнопка року” за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.