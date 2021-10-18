"Слуги народу" ініціювали виключення Людмили Буймістер із фракції

Цитата

“На засіданні фракції „Слуга Народу“ прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу”. — написала Палійчук.

Раніше

Як повідомляв УНН, у “Слузі народу” планували виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.

Контекст

Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що виступає за виключення з фракції депутатки Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.

Доповнення

У межах премії “Слугам по заслугах” Людмила Буймістер отримала нагороду “червона кнопка року” за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.