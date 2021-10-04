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Не голосувала за закон про олігархів: "слуги народу" збираються виключити з фракції нардепку Буймістер

Київ • УНН

 • 19971 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У “Слуги народу” на порядку денному виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів. Про це розповів перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко під час брифінгу в понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“У нас щодо виключення на порядку денному одна кандидатура — це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, точніше, голосувала червоною, це червона кнопка, вона є червоною лінією для нас. (Мова про — ред.) Людмилу Буймістер, мажоритарниця по Києву. Виключення її із фракції, так само, як і її самостійний вихід, не викличе складання мандату. Але я думаю, що це питання також потрібно ставити на порядок денний”, — розповів Корнієнко.

Контекст

Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що виступає за виключення з фракції депутатки Людмили Буймістер, яка не голосувала за закон про олігархів.

Доповнення

У межах премії “Слугам по заслугах” Людмила Буймістер отримала нагороду “червона кнопка року” за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.

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