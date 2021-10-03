“Слугам по заслугах”: у Трускавці відбулося щорічне нагородження народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Трускавці відбулася Церемонія нагородження щорічної премії “Слугам по заслугах”. Про це на Telegram-каналі пише речниця партії Юлія Палійчук, пише УНН.
Деталі
Програма нагородження передбачала відзнаки у 16 номінаціях. На премії працювала програма “Світське життя” з Катею Осадчою.
Отже, нагороди в рамках премії “Слугам по заслугах” були розподілені наступним чином:
“Відповідальність року” — Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
“Шаолінь року” — Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.
“Наполегливість року” — Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.
“Євроінтегратор року” — Марія Мезенцева.
“Децентралізатор року” — Віталій Безгін.
“Червона кнопка року” — Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.
“Батько року” — Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.
“Інвест-няня року” — голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.
В номінації “Бджоли проти меду” перемогла Анастасія Радіна за найбільш “болючі” для депутатів закони.
В номінації “Кількість і якість” — Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.
Доповнення
Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників. Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.
У Трускавці закінчилася робота 8 груп, які напрацьовували порядок денний реформ на 2021-2023 рр. у різних сферах
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутати “Слуги Народу” в понеділок розпочнуть процедуру відкликання Разумкова