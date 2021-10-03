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"Слугам по заслугам": в Трускавце состоялось ежегодное награждение народных депутатов

"Слугам по заслугам": в Трускавце состоялось ежегодное награждение народных депутатов

Киев  •  УНН

 • 18164 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Трускавце состоялась Церемония награждения ежегодной премии “Слугам по заслугам”. Об этом на Telegram-канале пишет пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, пишет УНН.

Детали

Программа награждения предусматривала отличия в 16 номинациях. На премии работала программа “Светская жизнь” с Катей Осадчей.

Итак, награды в рамках премии “Слугам по заслугам” были распределены следующим образом:

“Ответственность года” — Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.

“Шаолинь года” — Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше времени.

“Настойчивость года” — Галина Третьякова, которая несмотря на Хейт, не сходила со своих позиций.

“Евроинтегратор года” — Мария Мезенцева.

“Децентрализатор года” — Виталий Безгин.

“Красная кнопка года” — Людмила Буймистер по нажатию красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.

“Отец года” — Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.

“Инвест-няня года” — председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.

В номинации “Пчелы против меда” победила Анастасия Радина по наиболее “болезненные” для депутатов законы.

В номинации “Количество и качество” — Даниил Гетманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

Дополнение

Вчера председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия начал заседание “Большой фракции” в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников. Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция “Слуга народа” во главе с Давидом Арахамия.

В Трускавце закончилась работа 8 групп, которые нарабатывали повестку дня реформ на 2021-2023 гг. В различных сферах

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