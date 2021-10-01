У Трускавці розпочалося засідання “Великої фракції” “слуг народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу партії "Слуга народу".
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“Хочу привітати всіх, хто тут зібрався. Через кілька місяців буде екватор – ми “проїхали” половину шляху нашої каденції. Зараз важливо проаналізувати, як ми “їхали”, куди “приїхали” на даний момент і з якою швидкістю будемо “їхати” далі, з якими результатами “приїдемо” до наступних виборів”, – заявив Арахамія.
Деталі
“Слуги Народу” під час “Великої фракції” у Трускавці мають розробити порядок денний реформ на 2023 рік. На “Великій фракції” присутні нардепи від парламентської моно більшості, представники уряду, та Офісу Президента. Також до роботи приєднається і сам Володимир Зеленський.
Зазначається, що сьогодні доповіді презентують віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та радник Президента Тимофій Милованов.
Додамо
Як стало відомо УНН з власного проінформованого джерела, на з’їзді “Слуг народу” будуть присутні мінімум п’ять міністрів, серед яких міністр аграрної політики Роман Лещенко, міністр інфраструктури Олексій Кубраков, та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Окрім міністрів, у програмі з'їзду "Слуг народу" також запланована зустріч з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.
З'їзд фракції "Слуга народу" проходить з 1 по 3 жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.
УНН інформував, що на з'їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.
Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція "Слуга народу" на чолі з Давидом Арахамією.