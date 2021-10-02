"Слуги" у Трускавці напрацьовували порядок денний реформ: що презентують Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Трускавці закінчилася робота 8 груп, які напрацьовували порядок денний реформ на 2021-2023 рр. у різних сферах. Про результати доповідають Президенту Володимиру Зеленському, передає УНН із посиланням на повідомлення "Слуги народу" у Telegram, передає УНН.
Деталі
За даними політсили, перша група розповідає про трансформацію у нацобороні та міжнародних відносинах.
Серед запропонованих цілей – членство в НАТО, успішне завершення реформи СБУ, створення та розбудова національної системи стійкості, система національного спротиву, реінтеграція ТОТ, інформаційний суверенітет, розблокування питання в ТКГ по обміну полонених, зміцнення створених Україною альянсів – Кримська платформа, Люблінський трикутник, квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо.
Додамо
Депутати, урядовці та представники Офісу Президента презентують план реформ на 2021-2023 рр. у галузі енергетичної незалежності та зеленої трансформації.
Серед цілей – інтеграція європейської та української енергосистеми та ринків, нарощування видобутку газу, нафти +20%, збільшення нафтопереробки, зниження залежності від імпортних енергоресурсів. Важливими стануть розвиток та впровадження енергоефективних технологій, збільшення частки атомної генерації на 10% та скорочення імпорту природного газу, йдеться у повідомленні.
У галузі зеленої трансформації планують розвивати відновлювальні джерела палива, екомодернізацію промисловості, збільшення частки екологічного транспорту; зниження втрат в енергомережах.
Стосовно екологічної безпеки та захисту довкілля – тут необхідно збільшувати тривалість життя в Україні, адаптуватися до зміни клімату, будувати інфраструктуру для переробки відходів, раціонально використовувати природні ресурси та збільшувати лісовий фонд України, додали у СН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіційно: "слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова
Доповнення
Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.
Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.