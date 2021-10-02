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"Слуги" у Трускавці напрацьовували порядок денний реформ: що презентують Зеленському

"Слуги" у Трускавці напрацьовували порядок денний реформ: що презентують Зеленському

Київ • УНН

 • 22321 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Трускавці закінчилася робота 8 груп, які напрацьовували порядок денний реформ на 2021-2023 рр. у різних сферах. Про результати доповідають Президенту Володимиру Зеленському, передає УНН із посиланням на повідомлення "Слуги народу" у Telegram, передає УНН.

Деталі

За даними політсили, перша група розповідає про трансформацію у нацобороні та міжнародних відносинах.

Серед запропонованих цілей – членство в НАТО, успішне завершення реформи СБУ, створення та розбудова національної системи стійкості, система національного спротиву, реінтеграція ТОТ, інформаційний суверенітет, розблокування питання в ТКГ по обміну полонених, зміцнення створених Україною альянсів – Кримська платформа, Люблінський трикутник, квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо.

Додамо

Депутати, урядовці та представники Офісу Президента презентують план реформ на 2021-2023 рр. у галузі енергетичної незалежності та зеленої трансформації.

Серед цілей – інтеграція європейської та української енергосистеми та ринків, нарощування видобутку газу, нафти +20%, збільшення нафтопереробки, зниження залежності від імпортних енергоресурсів. Важливими стануть розвиток та впровадження енергоефективних технологій, збільшення частки атомної генерації на 10% та скорочення імпорту природного газу, йдеться у повідомленні.

У галузі зеленої трансформації планують розвивати відновлювальні джерела палива, екомодернізацію промисловості, збільшення частки екологічного транспорту; зниження втрат в енергомережах.

Стосовно екологічної безпеки та захисту довкілля – тут необхідно збільшувати тривалість життя в Україні, адаптуватися до зміни клімату, будувати інфраструктуру для переробки відходів, раціонально використовувати природні ресурси та збільшувати лісовий фонд України, додали у СН.

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Доповнення

Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.

УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.

Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.

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