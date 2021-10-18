"Слуги народа" инициировали исключение Людмилы Буймистер из фракции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. На заседании фракции "Слуга народа" решили инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает УНН.
Цитата
"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", - написала Палийчук.
Ранее
Как сообщал УНН, в "Слуге народа" планировали исключение из фракции народного депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах.
Контекст
Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что выступает за исключение из фракции депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах.
Дополнение
В рамках премии "Слугам по заслугам" Людмила Буймистер получила награду "красная кнопка года" по нажатию красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.