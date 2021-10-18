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Исключение Буймистер из фракции "СН": Арахамия ждет единогласного решения "слуг"

Исключение Буймистер из фракции "СН": Арахамия ждет единогласного решения "слуг"

Киев  •  УНН

 • 20415 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ждет единогласного решения от нардепов относительно исключения Людмилы Буймистер. Об этом он заявил во время брифинга журналистам, передает УНН.

Цитата

"О Буймистер пока ничего не могу сказать. Будет голосование соответствующее организовано. Так предварительно, если посмотреть каким образом люди голосовали, то решение будет единогласным", - заявил Арахамия.

Что было раньше

Во время фракции сегодня заговорили об исключении из нее нардепа "Слуги народа" Людмилы Буймистер.

Впоследствии, она сообщила, что еще ничего не произошло. На фракции было поставлено сигнальное голосование.

Контекст

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что выступает за исключение из фракции депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах.

Дополнение

В рамках премии "Слугам по заслугам" Людмила Буймистер получила награду "красная кнопка года" по нажатию красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.

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