Викладала предмет "Я люблю Україну" та при цьому підтримувала рф: на Сумщині судитимуть завідувачку одного з навчальних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Завідувачку одного з навчальних закладів Глухова (Сумська область), яка викладала предмет "Я люблю Україну", судитимуть за виправдання звірства окупантів та заперечення злочинів армії рф. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури, передає УНН.
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"Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої одного з глухівських навчальних закладів, яка виправдовувала, визнавала правомірною та заперечувала збройну агресію російської федерації проти України, а також заволоділа чужим майном (ч. 3 ст. 436-2 та ч. 2 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За інформацією слідства, посадовиця, яка також викладала предмет "Я люблю Україну", з метою схиляння підлеглих до своєї проросійської позиції визнавала правомірними дії окупантів, в тому числі заперечувала факт, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують українців.
Обвинувачена стверджувала, ніби злочини росіян перебільшуються українськими ЗМІ і взагалі вони є "постановкою".
Також у прокуратурі поінформували, що зловживаючи службовим становищем, жінка заволоділа комп’ютерною технікою, яку отримала в службове користування. Її вже звільнено з посади.
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