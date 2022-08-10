Викладала предмет "Я люблю Україну" та при цьому підтримувала рф: на Сумщині судитимуть завідувачку одного з навчальних закладів

Цитата

"Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої одного з глухівських навчальних закладів, яка виправдовувала, визнавала правомірною та заперечувала збройну агресію російської федерації проти України, а також заволоділа чужим майном (ч. 3 ст. 436-2 та ч. 2 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією слідства, посадовиця, яка також викладала предмет "Я люблю Україну", з метою схиляння підлеглих до своєї проросійської позиції визнавала правомірними дії окупантів, в тому числі заперечувала факт, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують українців.

Обвинувачена стверджувала, ніби злочини росіян перебільшуються українськими ЗМІ і взагалі вони є "постановкою".

Також у прокуратурі поінформували, що зловживаючи службовим становищем, жінка заволоділа комп’ютерною технікою, яку отримала в службове користування. Її вже звільнено з посади.

Нагадаємо

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що платитиме від 10 тис. до 50 тис. грн за інформацію про колаборантів.