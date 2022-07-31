У Кривому Розі платитимуть до 50 тис. грн за інформацію про колаборантів

Цитата

"Наші спецслужби активно працюють щодо пошуку цих злочинців і знаходять їх. Однак найефективнішою ця робота буде, якщо для цього ми об'єднаємося усі разом. Ми робимо спеціальну гарячу телефонну лінію та електронну адресу, на які ви зможете повідомити про колаборантів та зрадників", – зазначив Вілкул.

Деталі

Інформацію про колаборантів можна надати за телефоном: 067-563-02-63 за допомогою будь-якого месенджера – Вайбер, Ватсап, Телеграм, Сігнал. Також можна надіслати листа на електронну пошту: [email protected]

При зверненні потрібно повідомити прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових, або хто коригує вогонь нашою територією.

За можливості треба вказати номер телефону, адресу проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити таких осіб. Крім того, необхідно надати докладний опис події чи фактів. За наявності – додати фото та відео, що вказують на те, що людина допомагає ворогові.

Також у повідомленні потрібно надавати свої дані – прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону для зв'язку, уточнення обставин та виплати винагороди.

"Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде подонокий-агітатор за "російський світ" (тільки наголошую – потрібне підтвердження, краще аудіо- чи відеофіксація) – 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу", – додав Вілкул.

Нагадаємо

СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці.