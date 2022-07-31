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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге будут платить до 50 тыс. грн за информацию о коллаборантах

В Кривом Роге будут платить до 50 тыс. грн за информацию о коллаборантах

Киев • УНН

 • 110135 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что будет платить от 10 тыс. до 50 тыс. грн за информацию о коллаборантах, информирует УНН.

Цитата

"Наши спецслужбы активно работают по поиску этих преступников и находят их. Однако наиболее эффективной эта работа будет, если для этого мы объединимся все вместе. Мы делаем специальную горячую телефонную линию и электронный адрес, на которые вы сможете сообщить о коллаборантах и предателях", – отметил Вилкул.

Детали

Информацию о коллаборантах можно предоставить по телефону: 067-563-02-63 с помощью любого мессенджера – Вайбер, Ватсап, Телеграм, Сигнал. Также можно отправить письмо по электронной почте: [email protected]

При обращении нужно сообщить фамилию, имя и отчество человека, проявляющего заинтересованность к местам дислокации, перемещения, состава и принадлежности подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны, о тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных, или кто корректирует огонь по нашей территории.

При необходимости необходимо указать номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить таких лиц. Кроме того, необходимо дать подробное описание события или фактов. При наличии – добавить фото и видео, указывающие на то, что человек помогает врагу.

Также в сообщении нужно предоставлять свои данные – фамилию, имя и отчество, номер телефона для связи, уточнения обстоятельств и выплаты вознаграждения.

"Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за «русский мир» (только подчеркиваю – нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) – 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния", – добавил Вилкул.

Напомним

СБУ обезвредила российскую агентуру, которая корректировала ракетные удары по Донецкой железной дороге.

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