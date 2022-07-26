Корректировали ракетные удары по железной дороге: в Донецкой области задержали агентов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. СБУ обезвредила российскую агентуру, которая корректировала ракетные удары по Донецкой железной дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По данным СБУ, злоумышленники собирали разведданные о позициях украинских военный, а также корректировали артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры.
Работники СБУ разоблачили на сотрудничестве с врагом руководителя одной из местных станций Укрзализныци. Находясь на должности, она "сливала" врагу закрытую информацию о перемещении Сил обороны Украины на территории области.
Агентка рф передавала координаты с помощью электронных сообщений из собственных аккаунтов. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления серии массированных ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре.
Установлено, что коллаборантка была завербована представителем спецслужб рф через своего знакомого – так называемого "депутата народного совета днр".
Сейчас досудебное расследование завершено и дело по задержанной направлено в суд.
Другого российского агента контрразведчики Службы безопасности задержали в Бахмуте. Через анонимный Телеграм-канал предатель передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом районе.
Еще двоих вражеских информаторов задержали на сборе разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и возле Дружковки.
Одним из "связных" был боевик террористической организации "днр", который находится в составе оккупационной группировки на востоке Украины.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала 60-летнюю агентку рф, которая собирала координаты для ракетных ударов по Киеву.