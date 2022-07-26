Коригували ракетні удари по залізниці: на Донеччині затримали агентів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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За даними СБУ, зловмисники збирали розвіддані про позиції українських військових, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.
Працівники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівника однієї з місцевих станцій Укрзалізниці. Перебуваючи на посаді, вона "зливала" ворогу закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області.
Агентка рф передавала координати за допомогою електронних повідомлень з власних аккаунтів.
Одержані відомості окупанти планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.
Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб рф через її знайомого – так званого "депутата народної ради днр".
Наразі досудове розслідування завершено і справу щодо затриманої скеровано до суду.
Іншого російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Через анонімний Телеграм-канал зрадник передавав ворогу інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.
Ще двох ворожих інформаторів затримали на збиранні розвідданих про переміщення українських військ у Бахмутському районі та поблизу Дружківки.
Одним зі "зв’язкових" був бойовик терористичної організації "днр", який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у скоєнні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
Служба безпеки України затримала 60-річну агентку рф, яка збирала координати для ракетних ударів по Києву.