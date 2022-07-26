Коригували ракетні удари по залізниці: на Донеччині затримали агентів рф

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 42361 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 76093 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 85235 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 95192 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 92538 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 84923 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 90282 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 235947 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150388 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172750 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 57348 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 92841 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 119258 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 113360 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 73406 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 45647 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 235960 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 508685 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 457439 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 662693 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 20105 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 35497 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 73406 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 119258 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116970 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Коригували ракетні удари по залізниці: на Донеччині затримали агентів рф

Коригували ракетні удари по залізниці: на Донеччині затримали агентів рф

Київ • УНН

 • 114119 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

За даними СБУ, зловмисники збирали розвіддані про позиції українських військових, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Працівники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівника однієї з місцевих станцій Укрзалізниці. Перебуваючи на посаді, вона "зливала" ворогу закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області. 

Агентка рф передавала координати за допомогою електронних повідомлень з власних аккаунтів.

Одержані відомості окупанти планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.

Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб рф через її знайомого – так званого "депутата народної ради днр".

Наразі досудове розслідування завершено і справу щодо затриманої скеровано до суду.

Іншого російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Через анонімний Телеграм-канал зрадник передавав ворогу інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі. 

Ще двох ворожих інформаторів затримали на збиранні розвідданих про переміщення українських військ у Бахмутському районі та поблизу Дружківки.

Одним зі "зв’язкових" був бойовик терористичної організації "днр", який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у скоєнні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала 60-річну агентку рф, яка збирала координати для ракетних ударів по Києву.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33