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Преподавала предмет "Я люблю Украину" и при этом поддерживала рф: на Сумщине будут судить заведующую одним из учебных заведений

Киев • УНН

 • 148274 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Заведующую одним из учебных заведений Глухова (Сумская область), которая преподавала предмет "Я люблю Украину", будут судить за оправдание зверства оккупантов и отрицание преступлений армии рф. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры, передает УНН.

Цитата

"Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующей одним из глуховских учебных заведений, которая оправдывала, признавала правомерной и отрицала вооруженную агрессию российской федерации против Украины, а также завладела чужим имуществом (ч. 3 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По информации следствия, должностница, также преподававшая предмет "Я люблю Украину", с целью склонения подчиненных к своей пророссийской позиции признавала правомерными действия оккупантов, в том числе отрицала факт, что российские военные убивают, насилуют и пытают украинцев.

Обвиняемая утверждала, что преступления россиян преувеличиваются украинскими СМИ и вообще они являются "постановкой".

Также в прокуратуре проинформировали, что злоупотребляя служебным положением, женщина завладела компьютерной техникой, которую получила в служебное пользование. Она уже уволена с должности.

Напомним 

Председатель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что будет платить от 10 тыс. до 50 тыс. грн за информацию о коллаборантах.

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