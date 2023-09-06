Викачували по 10 тонн спирту щодня: на Житомирщині працівники заводу проклали власну трубу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Житомирщині працівники спиртзаводу організували від підприємства собі власну трубу. В обхід спиртовимірювального лічильника вони викачували по 10 тонн спирту щодня. Незаконну схему розкрадання викрили детективи Бюро Економічної Безпеки, передає УНН.
Деталі
Необлікований етиловий спирт зі спиртзаводу в Житомирській області викачували службовці цього ж підприємства. Детективи встановили, що для цього зловмисники використовували спеціальне обладнання та працювали у позаробочий час.
За даними слідчих за допомогою врізаної труби, в обхід спиртовимірювального лічильника, спирт викачували за межі заводу — орієнтовно по 10 тонн щодоби.
Необліковану продукцію зберігали на складі неподалік. А надалі продавали по всій території України. Звісно, у фінансових звітах спиртзаводу ця торгівля ніяк не відображалась.
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За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили спирт, транспортні засоби, документацію підприємства. Орієнтовна вартість вилученого майна близько 10 мільйонів гривень.
Також детективи БЕБ ініціювали анулювання ліцензії на виробництво етилового спирту та проведення службової перевірки працівників Державної податкової служби щодо неналежного виконання покладених на них функціональних обов’язків за місцем розташування податкового поста.
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Нині правоохоронці відпрацьовують інформацію про можливу причетність до цієї схеми правників Державної податкової служби.